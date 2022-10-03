У Ізюмі рятувальники забеспечили доступ фахівцям до газорозподільчій станції

Pа добу з 2 по 3 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 20 оперативних виїздів, з яких: 4 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 пов’язаний з веденням бойових дій;

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 569 вибухонебезпечних предмета.

Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Балаклія, Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 33,5 т води, у т.ч. 10 т питної.

Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНС. У м. Ізюм на газорозподільчій станції проведено роботи з розбору завалів, в результаті чого забезпечено доступ до спеціального обладнання. На горі Кременець (телевежа) проведено роботи з розбору завалів.

Агентство Телевидения Новости