ISW: росіяни деморалізовані поразками і навіть пропагандісти насмілюються критикувати путіна
Поразки в Харківській області та Лимані у поєднанні з неспроможністю ефективно провести часткову мобілізацію радикально змінюють російський інформаційний простір.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Там вказують, що вже навіть спонсоровані кремлем інформресурси пояснюють поразку навколо Лиману й у Харківській області нездатністю командування належним чином забезпечити власну армію.
Деякі «діячі» навіть критикували рішення путіна анексувати чотири українські області попри те, що рф не в змозі захистити їхні адміністративні кордони.
А поразка біля Лиману спричинила навіть більше плутанини та негативу в російському інформаційному просторі, ніж відхід від Києва, острова Зміїний чи навіть Харкова.