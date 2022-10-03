ISW: росіяни деморалізовані поразками і навіть пропагандісти насмілюються критикувати путіна

Поразки в Харківській області та Лимані у поєднанні з неспроможністю ефективно провести часткову мобілізацію радикально змінюють російський інформаційний простір.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Там вказують, що вже навіть спонсоровані кремлем інформресурси пояснюють поразку навколо Лиману й у Харківській області нездатністю командування належним чином забезпечити власну армію.

Деякі «діячі» навіть критикували рішення путіна анексувати чотири українські області попри те, що рф не в змозі захистити їхні адміністративні кордони.

А поразка біля Лиману спричинила навіть більше плутанини та негативу в російському інформаційному просторі, ніж відхід від Києва, острова Зміїний чи навіть Харкова.

Агентство Телевидения Новости