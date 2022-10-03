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Воллес: Дуже малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю

Воллес: Дуже малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю

Дуже малоймовірне застосування ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на конференції консерваторів у вузькому колі, передає Evening Standard.

Путін отримав дуже чітке уявлення на зустрічах з керівництвом Індії й Китаю, що є прийнятним і неприйнятним, каже Воллес. За його словами, застосування РФ ядерної зброї в Україні – дуже малоймовірне.

Однак Путін не діє раціонально, попередив британський міністр. За його оцінкою, дії диктатора були абсолютно ірраціональними – від застосування отрути Новачок у британському Солсберрі до широкомасштабного вторгнення в Україну.

Міністр безпеки Британії Том Тугендхат попередив: до дуже серйозних наслідків призведе навіть застосування малопотужної тактичної ядерної зброї, до якої закликає ставленик Путіна в Чечні Рамзан Кадиров.

“Майже для всіх країн світу ядерна зброя була надзвичайним табу протягом десятиліть, і скасування цього табу було б трагедією для всіх нас”, – сказав він.

Агентство Телевидения Новости

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