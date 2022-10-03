Обстріли та мінна небезпека: один загиблий, 4 поранених

Минулої доби ворог продовжував обстріли мирного населення Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, з пораненнями отриманими внаслідок російських обстрілів за добу госпіталізовано 2 цивільних в Чугуївському та Куп’янському районах. повідомлють в ХОВА

В області триває процес розмінування, піротехніками ДСНС протягом доби знешкоджено 569 вибухонебезпечних предметів. Втім, одразу розмінувати великі площі фізично неможливо, мінна небезпека, особливо на деокупованих територіях, залишається дуже високою.

В Ізюмському районі неподалік Балаклії на міні підірвався автомобіль екстреної медичної допомоги. На жаль, 60-річний водій загинув. 23-річний фельдшер отримав поранення.

Крім того, в Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 36-річний чоловік.

Вкотре закликаю усіх бути максимально уважними і обережними!

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники працюють над тим, щоб повністю звільнити Харківщину від окупантів.

Агентство Телевидения Новости