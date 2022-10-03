Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:02
Просмотров: 72

Обстріли та мінна небезпека: один загиблий, 4 поранених

Обстріли та мінна небезпека: один загиблий, 4 поранених

Минулої доби ворог продовжував обстріли мирного населення Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, з пораненнями отриманими внаслідок російських обстрілів за добу госпіталізовано 2 цивільних в Чугуївському та Куп’янському районах. повідомлють в ХОВА

В області триває процес розмінування, піротехніками ДСНС протягом доби знешкоджено 569 вибухонебезпечних предметів. Втім, одразу розмінувати великі площі фізично неможливо, мінна небезпека, особливо на деокупованих територіях, залишається дуже високою.

В Ізюмському районі неподалік Балаклії на міні підірвався автомобіль екстреної медичної допомоги. На жаль, 60-річний водій загинув. 23-річний фельдшер отримав поранення.

Крім того, в Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 36-річний чоловік.

Вкотре закликаю усіх бути максимально уважними і обережними!

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники працюють над тим, щоб повністю звільнити Харківщину від окупантів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 