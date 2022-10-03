У ГУР розповіли, як кремлівські еліти хочуть відмежуватись від путіна

Кремлівські еліти хочуть відмежуватися від «колективного путіна», щоб врятувати свої статки.

Деякі представники так званих «кремлівських еліт» незадоволені імперськими амбіціями путіна і намагаються знайти можливість піти від російського диктатора.

Про це заявив представник пресслужби ГУР Міноборони України Андрій Юсов, інформує «УНІАН».

За його словами, наразі окремі представники кремлівської верхівки самі знаходяться в пошуку каналів та комунікацій з Заходом та Україною. російські «еліти» хочуть убезпечити себе, свої статки і відмежуватись від диктатора. Прізвища представник ГУР відмовився назвати, бо вони «ще можуть знадобитися».

«Тому нехай вони поки що будуть утаємничені. Проте, можна констатувати, що серед військово-політичного керівництва, особливо серед бізнес-еліти сьогоднішньої путінської росії, далеко не всі в захваті від тієї каші, яку заварив «колективний путін» і справді схиблений диктатор. Далеко не всі поділяють історичні позиції медвєдева, патрушева й інших. З кожним новим рівнем такої ескалації, з кожною новою хвилею мобілізації, з кожним новим відсотком падіння рейтингу путіна, або, безумовно, новими успіхами Збройних Сил зі звільнення окупованих територій, ця партія миру в середині росії, безумовно буде посилюватися», – каже Юсов.

Представник ГУР Міноборони певен: путіна чекає фіаско. Питання лише в тому, що чекає диктатора: політичне фіаско, міжнародний трибунал, палацовий переворот чи суд Лінча на вулиці.

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