Взято під варту колаборанта, який працював у псевдополіції в Ізюмі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 38-річному мешканцю м. Ізюм за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у середині червня цього року 38-річний чоловік почав співпрацювати з російськими військовими під час окупації Ізюму. Він обійняв посаду так званого «поліцейського патрульно-постової служби» в «Ізюмському районному управлінні поліції», що створили окупанти.

Серед обов’язків колаборанта — охорона адміністративної будівлі псевдоправоохоронного органу з 9 години до 17 години протягом робочого тижня та у період з 9 до 14 години у вихідні.

Чоловіка затримали в Ізюмі у порядку ст. 208 КПК України

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