Шість тисяч гривень за квиток на тот світ, та смерть перевізника наступної доби – деталі про розтріляну колону під Куп’янском

Перевізника, що організував евакуацію з Куп’янська, яка обернулася трагедією, розстріляли наступного дня.

Про це в ефірі національного телемарафону новин повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, наразі невідомо, хто причетний до його загибелі.

“Це був або самосуд родичів розстріляних людей, або росіян, бо та частина Куп’янська тоді була ще окупованою. Істини поки що немає. Будемо її встановлювати та чекати на рішення правоохоронних органів”, – зазначив очільник ОВА.

Він також розповів, що за одне місце в цій колоні люди платили близько 6 тисяч гривень.

Нагадаємо, проправоохоронці про знайдені рештки цивільної колони з 7 автівок повідомили 1 жовтня. За останніми даними загинули 24 людини. Серед них було 13 дітей і вагітна жінка. Дві машини згоріли повністю. За даними СБУ напад здійснила ДРГ на техниці. Як розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, росіяни обстріляли людей з БТРа 25 вересня близько 9:00

Агентство Телевидения Новости