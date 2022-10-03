ЗСУ звільнили нові населені пункти на Харківщині та в інших регіонах

ЗСУ зайшли до Шейківки, на схід від Борової, – повідомляють паблики з посиланням на військових. Також повідокарти свідчать, що селище Борова в Ізюмському районі Харківської області, яке ще 2 жовтня було в сірій зоні, 3 жовтня вже перейшло під контроль ЗСУ.

Українські військові вражають вогнем артилерії російські підрозділи, які намагаються закріпитися у Кремінній після виходу з Лиману.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.

“Також наші підрозділи взяли вже село Торське дорогою до Кремінної і вражають вогнем артилерії підрозділи противника, які намагаються закріпитися у Кремінній та побудувати оборону”, – зауважив він.

За словами речника, подолавши Кремінну, ЗСУ вийдуть на Сватове, Рубіжне і далі зможуть деокупувати Луганську область.

“А за ними – Сєвєродонецьк і Лисичанськ, якими вони так вихвалялися влітку, що вони його з неймовірною міццю взяли. Завдяки шаленій сталевій волі наших захисників там тоді вдалося вимотати противника і планово відступити від Лисичанська, побудувати грамотно оборону, відповідно, підготуватися до контрнаступу”, – розповів Череватий.

Також українські війська продовжують наступ та закріплюються на Херсонщині.

“Ми поки не називаємо всі, бо необхідно зберігати інформаційну тишу й коментуємо все лише після оперативного командування “Південь”. Проте в Бериславському районі особливо є дуже гарні новини. Сподіваюсь, що найближчим часом будуть ще”, – зазначив голова Херсонскої адміністрації Юрій Соболевський.

Агентство Телевидения Новости