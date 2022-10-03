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Підірвалися на вибуховому пристрої під час евакуації: подробиці загибелі 5 мешканців Куп’янська

Підірвалися на вибуховому пристрої під час евакуації: подробиці загибелі 5 мешканців Куп’янська

2 жовтня 2022 року до правоохоронців звернувся чоловік із заявою, що у травні в полі біля селища Василенкове на вибуховому пристрої підірвався автомобіль ВАЗ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що люди намагалися евакуюватись з Куп’янська до Харкова. За попередніми даними, автомобіль з пасажирами наїхав на міну. В автівці знаходились 50-річна жінка, 17-річний юнак та троє чоловіків віком 19, 20 і 41 рік – усі вони загинули. За даними поліції, сталося це 6 травня.

3 жовтня 2022 року прокурорами спільно з вибухотехніками, експертами-криміналістами та слідчими поліції проведено огляд місця події, у ході якого виявлено згорілий автомобіль, а також тіла загиблих осіб.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі проводяться необхідні слідчі дії, направлені на всебічне фіксування злочину та встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Агентство Телевидения Новости

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