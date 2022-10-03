Харків‘янина підозрюють у незаконному придбанні та збуті бойових гранатометів

На початку серпня 2022 року 42-річний харків‘янин незаконно придбав два бойові гранатомети.

Згодом він вирішив продати бойові припаси своєму знайомому, на що останній погодився. За гранатомети ділок поставив фіксовану ціну – 6500 доларів США.

Наразі вирішується питання про причетність інших осіб до вчинення вказаного злочину та їх подальше притягнення до кримінальної відповідальності.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 42-річному чоловіку за фактом незаконного придбання, носіння та збуту бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости