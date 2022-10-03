Відновлюють світло за необхідністю: в Дергачівському районі працюють енергетики

Фахівці «Харківобленерго» продовжують ремонт повітряних ліній 0,4 кВ та 10 кВ у Дергачах, Черкаській Лозовій та селищі Лісне Харківського району.

Кожного дня електрику отримують десятки споживачів, що були знеструмлені раніше внаслідок бойових дій.

«Дергачі оживають. Люди повертаються додому та звертаються до нас з проханням відновити електропостачання. Працюємо точково, ремонтуючи лінії вулиця за вулицею», – зазначили в обленерго.

Енергетики пояснюють: відновлювали світло за необхідністю, тому деякі ділянки залишалися знеструмленими.

«Зараз люди звертаються, і ми відновлюємо електропостачання всюди, де є технічна можливість», – підкреслили в обленерго.

Агентство Телевидения Новости