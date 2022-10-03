Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:41
Просмотров: 80

Відновлюють світло за необхідністю: в Дергачівському районі працюють енергетики

Відновлюють світло за необхідністю: в Дергачівському районі працюють енергетики

Фахівці «Харківобленерго» продовжують ремонт повітряних ліній 0,4 кВ та 10 кВ у Дергачах, Черкаській Лозовій та селищі Лісне Харківського району.

Кожного дня електрику отримують десятки споживачів, що були знеструмлені раніше внаслідок бойових дій.

«Дергачі оживають. Люди повертаються додому та звертаються до нас з проханням відновити електропостачання. Працюємо точково, ремонтуючи лінії вулиця за вулицею», – зазначили в обленерго.

Енергетики пояснюють: відновлювали світло за необхідністю, тому деякі ділянки залишалися знеструмленими.

«Зараз люди звертаються, і ми відновлюємо електропостачання всюди, де є технічна можливість», – підкреслили в обленерго.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 