Відновлюють світло за необхідністю: в Дергачівському районі працюють енергетики
Фахівці «Харківобленерго» продовжують ремонт повітряних ліній 0,4 кВ та 10 кВ у Дергачах, Черкаській Лозовій та селищі Лісне Харківського району.
Кожного дня електрику отримують десятки споживачів, що були знеструмлені раніше внаслідок бойових дій.
«Дергачі оживають. Люди повертаються додому та звертаються до нас з проханням відновити електропостачання. Працюємо точково, ремонтуючи лінії вулиця за вулицею», – зазначили в обленерго.
Енергетики пояснюють: відновлювали світло за необхідністю, тому деякі ділянки залишалися знеструмленими.
«Зараз люди звертаються, і ми відновлюємо електропостачання всюди, де є технічна можливість», – підкреслили в обленерго.