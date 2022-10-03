За минулу добу відбито атаки противника в районах п’яти населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 3 жовтня. 222 доба війни.

За добу окупанти завдали 2 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 35 обстрілів з РСЗВ.

Від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів. Серед них – Дніпро, Запоріжжя, Бахмут, Спірне, Мар’їнка, Соледар, Білогорівка, Благодатівка та Залізничне.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.

Авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження двох опорних пунктів, чотирнадцяти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 противника.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили 4 пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, 2 об’єкти протиповітряної оборони, а також 10 інших важливих об’єктів противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости