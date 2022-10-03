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У Харкові презентували марки, присвячені рятувальникам

У Харкові презентували марки, присвячені рятувальникам

3 жовтня на базі 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області відбулося спецпогашення марок, сюжетом для яких стали героїчні будні харківських рятувальників під час війни.

Автором ідеї стала Юлія Клименюк, яка створила аркуш з 9-ма марками, об’єднаних загальною назвою «Харків — місто героїв». Ідея має на меті популяризацію героїв, що не тримають в руках зброю – саме такими й є рятувальники. Свою готовність до самопожертви заради порятунку інших вони неодноразово доводили під час бойової роботи в період війни.

Агентство Телевидения Новости

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