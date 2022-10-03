Скандал у Twitter: в ОП відповіли Ілону Маску на його пропозицію «миру» з росією

Радник глави ОП Михайло Подоляк відповів на пропозицію американського мільярдера Ілона Маска віддати росії Крим в обмін на «мир».

Подоляк натомість запропонував спільноті кращу пропозицію з трьох пунктів.

«Україна звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом. Росія проходить демілітаризацію, обов’язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим. Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу», – написав Подоляк у Twitter, повідомляє УНІАН.

Нагадаємо, напередодні Ілон Маск опублікував у Twitter своє бачення завершення російсько-української війни. На його думку, щоб отримати «мир», Україна має повторити «референдуми» на окупованих територіях та віддати Крим росії.

На це його читачі відповіли з обуренням і розкритикували опитування. Дехто звернув увагу, що Маск переплутав легітимні вибори з псевдореферендумами, які росія проводить з 2014 року і які світ не визнає. Інші користувачі порадили Маску не порушувати ті теми, у яких він не обізнаний.

На раптові фантазії Маска вже відреагували президент України Зеленський, який запропонував обрати: «Який Маск вам подобається більше – той, хто підтримує Україну, чи той, хто підтримує росію?»

В свою чергу інформацію від Маску про те, що «населення росії втричі перевищує населення України» в Нацгвардії зазначили: «в 3 рази більше – мінус 60000».

Позиція Ілона Маска щодо війни в Україні

Ілон Маск в цілому підтримує Україну перед обличчям невиправданої агресії росії, про що свідчить його рішення, зокрема, забезпечити українських військових терміналами Starlink.

Starlink свого часу «повністю зруйнував інформаційну кампанію путіна». З посиланням на розвідки США, ЄС і Британії повідомлялось, що всього за годину до вторгнення росія зламала мережу Viasat, яку використовували українські військові. Тоді SpaceX оперативно розмістила близько 50 супутників над Україною.

Наразі Starlink в Україні використовують не тільки для зв’язку в обложених містах і на фронті, але і для роботи артилерії і скидання бомб на позиції загарбників.

У березні Маск навіть викликав путіна на дуель за Україну. А у вересні мільярдер відклав «угоду століття» з Twitter через Путіна і перспективи Третьої світової.

Агентство Телевидения Новости