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Окупанти на припиняють обстріли Куп’янська: одна людина загинула, серед постраждалих – дитина

Окупанти на припиняють обстріли Куп’янська: одна людина загинула, серед постраждалих – дитина

Протягом доби ворог продовжив терор мирного населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф районів.

Внаслідок обстрілу лікарні у Куп’янському районі загинув лікар-анестезіолог, 2 медсестри 53-х та 43-х років поранені, повідомили в ХОВА.

Крім того, протягом доби, за інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі з пораненнями госпіталізовано 63-річного чоловіка та дівчинку 9 років. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Минулої ночі росіяни завдали 2 ракетні удари по Харкову: попередньо, ворог ударив по місту ракетами С300. Пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Загинула 46-річна жінка.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 473 вибухонебезпечних предмети.

«На звільнених територіях мінна небезпека ще дуже висока. Вчора в Куп’янському районі на розтяжці підірвалися двоє чоловіків 23-х та 35-ти років. Вкотре нагадую всім про необхідність бути дуже обережними і уважними», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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