За добу від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів
Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 жовтня. 223 доба війни.
За минулу добу окупанти завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Зайцеве, Мар’їнка та Бахмут.
На Слобожанському напрямку окупанти обстрілювали населені пункти Стрілечу і Дворічну.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА ворога.
Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони, а також 5 інших важливих об’єктів противника.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.