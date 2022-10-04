За добу від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 жовтня. 223 доба війни.

За минулу добу окупанти завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Зайцеве, Мар’їнка та Бахмут.

На Слобожанському напрямку окупанти обстрілювали населені пункти Стрілечу і Дворічну.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони, а також 5 інших важливих об’єктів противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости