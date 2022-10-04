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Нічні ракетні удари по Харкову: пошкоджено критичну інфраструктуру, одна людина зашинула

Нічні ракетні удари по Харкову: пошкоджено критичну інфраструктуру, одна людина зашинула

Близько опівночі окупанти нанесли по Харкову два ракетних удари. Попередньо, ракетами С-300.

Одна ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі. Виникла пожежа. Попередньо, постраждалих немає, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У Новобаварському районі ракетний удар пошкодив критичну інфраструктуру. Також виникла пожежа. Рятувальники локалізували наслідки. Загинула 46-річна жінка.

На місцях влучань працюють правоохоронці.

“У результаті ракетного удару маємо знеструмлення нашої мережі, проте затримки поїздів — мінімальні, рейс №164 Київ — Харків прибув до Харкова із затримкою в 9 хвилин, а наступний поїзд №725 Харків — Київ відправиться за графіком о 8:28”, повідомляє Укрзалізниця.

Приміське сполучення регіоном продовжується у всіх напрямках, проте можливі затримки поїздів орієнтовно до 30 хвилин.

Харківський вокзал освітлений та продовжує працювати в штатному режимі.

Агентство Телевидения Новости

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