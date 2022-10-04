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Жодного вцілілого будинку та вбиті люди у підвалах: в поліції показали, як виглядає село Кам’янка під Ізюмом

Жодного вцілілого будинку та вбиті люди у підвалах: в поліції показали, як виглядає село Кам’янка під Ізюмом

Село Кам’янка Ізюмського району – тут проходили запеклі бої з перших днів повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Село повністю знищене окупантами, тут немає жодного вцілілого будинку. А у підвалах – просто серед лахміття лежать тіла вбитих місцевих.

Раніше квітуче село стало абсолютно непридатним до життя. Зараз тут працюють поліцейські, документують воєнні злочини росіян та допомагають людям.

Агентство Телевидения Новости

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