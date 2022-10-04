Промисловий об’єкт та інфраструктура залізниці: на місцях влучань ракет працювали рятувальники

За добу з 3 по 4 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж, з них 3 пов’язані з ракетними обстрілами;

2 – на аварійно-рятувальні роботи;

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на ДТП;

2 – інші виїзди.

Близько 16:50 ракетного удару було нанесено по лікарні у м. Куп’янську. Там загинув чоловік, жінка зазнала поранень. Будівля закладу зазнала часткових руйнацій. На 3-му поверсі сталась пожежа на площі 20 кв. метрів. Її о 17:30 загасили рятувальники.

Вже опівночі 2 ракети потрапили в інфраструктурні об’єкти Харкова.

Одна з них влучила у промисловий об’єкт, що розташований у Холодногірському районі. Вибухом зруйнована виробничо-складська будівля, у якій ще й виникла пожежа на площі 600 кв. метрів. У її гасінні приймали участь 3 пожежно-рятувальні підрозділи.

Друга ракета потрапила в інфраструктурний об’єкт залізничного транспорту у Новобаварському районі Харкова. Одна з його будівель зруйнована вибухом. Там також трапилась пожежа. Її площа склала 80 кв. метрів. На місці події працювали 8 оперативних підрозділів ДСНС. В ході пошуково-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. О 01:25 пожежу локалізували, о 04:25 – ліквідували.

У містах Ізюм, Балаклія і Куп‘янськ, а також селищах Великий Бурлук та Шевченкове рятувальники забезпечували населення питною та технічною водою. Загалом за допомогою цистерн до людей доставили біля 36 т води, у т.ч. 13 т питної.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 473 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости