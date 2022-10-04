В одній з громад Харківського району влаштували тимчасову переправу через річку

Фахівці ДП «Дороги Харківщини» щодня працюють над відновленням проїзду на деокупованих територіях області.

Зокрема, під час звільнення північної частини Харківської області російські війська підірвали міст через річку в Харківському районі.

Практично вся територія цієї громади залишилася відрізана від обласного центру, тому постало питання відновлення безперешкодного сполучення автодорогою. Цей шлях вирішує значну частину логістичних питань для можливості забезпечення нормального життя громади, постачання гуманітарної допомоги, будівельних матеріалів для населення.

Загалом дорожники почали влаштовувати тимчасову переправу відразу після деокупації громади. Зокрема, на ділянці було задіяно 12 одиниць дорожньої техніки та 25 робітників.

Наразі роботи завершені повним обсягом, проїзд до громади забезпечено.

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