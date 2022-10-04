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Гендиректора Запорізької АЕС звільнили з російського полону, – Гроссі

Гендиректора Запорізької АЕС звільнили з російського полону, – Гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив про звільнення з російського полону директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву Гроссі у Твіттері.

«Вітаю звільнення генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. Я отримав підтвердження, що пан Мурашов благополучно повернувся до своєї родини», – зазначив глава МАГАТЕ.

Нагадаємо, у п’ятницю, 30 вересня, гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова затримали росіяни дорогою від станції до Енергодара. Його автівку зупинили, а його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

У відповідь на заклик до росії надати роз’яснення з приводу захоплення генерального директора ЗАЕС російська сторона повідомила МАГАТЕ, що його «тимчасово затримано».

Агентство Телевидения Новости

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