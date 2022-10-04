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Харківські патрульні допомогли літній жінці повернутися додому

Харківські патрульні допомогли літній жінці повернутися додому

Вчора вдень на лінію 102 надійшов виклик: «Зникла людина». Стурбований чоловік повідомив, що його 85-річна бабуся пішла з дому та не повернулась. Також він розповів, що вона погано орієнтується на місцевості та сама не зможе знайти шлях.

Поліцейські передали опис жінки колегам та негайно розпочали пошук. Як результат – патрульні в найкоротший час знайшли бабусю біля автобусної зупинки в Слобідському районі.

Інспектори доставили літню жінку до відділу поліції, де на неї вже чекали рідні.

Агентство Телевидения Новости

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