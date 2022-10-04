До понад 40 деокупованих населених пунктів Харківщини повернули мобільний зв’язок

Після деокупації мобільний зв’язок та інтернет повернули до окремих міст та селищ Балаклійської, Вовчанської, Ізюмської, Липецької, Шевченківської, Вільхуватської та Великобурлуцької громад.

Днями відновили мобільний зв’язок та інтернет в Куп’янську, в селах Малахове, Михайлівка і Юр’ївка, Гогине та селище Приколотне.

Також зі зв’язком жителі міст Балаклія, Ізюм, Вовчанськ та селищ Шевченкове і Чкаловське.

Агентство Телевидения Новости