Окупанти обстріляли ракетами смт Шевченкове: в прокуратурі показали наслідки

Навіть після деокупації територія Харківщини продовжує потерпати від збройної агресії рф. За даними слідства, 4 жовтня приблизно о 6:30 військовослужбовці окупанти завдали ракетного удару по смт Шевченкове Куп’янського району. Пошкоджень зазнали будинки мирних мешканців.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Попередньо встановлено, що ворог обстріляв Шевченкове ракетами С-300.

Агентство Телевидения Новости