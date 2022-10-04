Україна офіційно відмовилася від будь-яких переговорів із Путіним: Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня. Серед іншого, воно передбачає відмову нашої країни від переговорів із главою рф володимиром путіним.

Текст відповідного документа (указ №679/2022) було опубліковано на сайті Офісу президента України 4 жовтня. Зазначимо, що підпис під ним український лідер поставив ще в день засідання РНБО (30 вересня), повідомляє OBOZREVATEL.

Першим пунктом у рішенні Ради нацбезпеки вказано наступне: «Констатувати неможливість переговорів із президентом Російської Федерації В. Путіним».

Нагадаємо, що Зеленський 30 вересня зробив резонансну заяву про вступ України до НАТО в прискореному режимі. Цього ж дня у спеціальному зверненні до народу він сказав, що Київ готовий розглянути можливість переговорів з іншим президентом росії, але не з Путіним.

«Саме наша держава завжди пропонувала росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з росією, але вже з іншим президентом росії», – сказав Зеленський.

Таким чином Київ відповів на оголошення путіним під час урочистої «церемонії» у Кремлі анексії чотирьох областей України.

В Офісі президента тоді закликали «не звертати уваги на тих, кому час пити таблетки», і заявили, що звернення путіна не дивилися.

Як вже повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що рішення про відмову від переговорів усі члени Ради нацбезпеки й оборони підтримали одноголосно. Йдеться саме про переговори з країною, якою править чинний президент путін.

Данілов зазначив, що Київ готовий проводити переговори з москвою про суму контрибуцій і репарацій, які агресор виплачуватиме постраждалим українцям.

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