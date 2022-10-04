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В Куп’янську затримали підозрюваного у вбивстві

В Куп’янську затримали підозрюваного у вбивстві

Зловмисник кухонним ножем кілька разів вдарив 31-річного чоловіка. Поранений потерпілий вийшов з будинку нападника, пройшов кілька метрів та помер посеред вулиці.

Слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області встановили, що злочин стався під час окупації військовими рф Куп’янського району 27 березня в будинку підозрюваного. Того дня чоловіки разом розпивали спиртні напої. 43-річний зловмисник схопив ніж та кілька разів вдарив гостя. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.

30 вересня чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлені волі на строк від 7 до 15 років.

Агентство Телевидения Новости

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