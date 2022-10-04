На Харківщині розчистили понад 300 км доріг

Однією з головних умов повернення жителів у деокуповані населені пунктів – це розмінування та генеральне прибирання територій. Тож спершу звільнену територію обстежують піротехніки ДСНС, потім починають працювати фахівці дорожніх служб. Про це повідомляють “Коментарі. Харків” з посиланням на інформацію пресслужби Міністерства інфраструктури України.

“Першочергово проводяться роботи на маршрутах, які ведуть до населених пунктів регіону. Щоб якнайшвидше забезпечити можливість доїхати волонтерам, медикам, комунальним службам, та довезти гуманітарні вантажі до людей, які місяцями перебували під окупацією”, – зазначили в міністерстві.

У Харківській області роботи з розчищення автошляхів тривають із середини вересня. За вказаний час спеціалісти різних служб розчистили 312 км доріг державного значення та комунальних вулиць Ізюма та Балаклії.

Дороги прибирають від сміття, бруду, знищеної цивільної й військової техніки. Також проводяться роботи з розбору блокпостів окупантів, ремонту дорожнього покриття, яке було зруйноване у результаті вибухів чи детонацій ворожих мін. Також будують об’їздні дороги та тимчасові переправи поруч зі зруйнованими мостами. В області вже функціонує 5 таких переправ.

У відомстві зазначили, що цього тижня дорожники розпочали прибирання і комунальних вулиць міст. В Ізюмі прибрано – 7,5 км, у Балаклії – 4,8 км.

Агентство Телевидения Новости