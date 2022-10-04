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135 тисяч харків’ян продовжують жити без світла та газу

135 тисяч харків’ян продовжують жити без світла та газу

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики

За минулу добу відновлено електропостачання близько 44,7 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії, зокрема у Запорізькій області – 23,4 тисячам, Донецькій – 9,2 тисячам, Харківській – 6,4 тисячам, Дніпропетровській – 5,7 тисячам споживачів.

Газопостачання відновлено 1183 абонентам.

Станом на 4 жовтня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 1290 населених пунктів, загалом близько 734,7 тисяч споживачів.

Зокрема, в Донецькій області – близько 378,6 тисяч, Харківській – 135,4 тисяч, Луганській – понад 128 тисяч, Миколаївській – 31,3 тисяч споживачів.

Без газопостачання залишаються близько 622,7 тисяч абонентів.

Агентство Телевидения Новости

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