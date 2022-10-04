На Харківщині звільнено нові села, на херсонщині “посипався” фронт окупантів

ЗСУ продовжують звільнення земель Борівської громади, яка до останнього знаходилась під окупацією через своє географічне положення. Бійці повідомляють про звільнення сел Андріїївка та Богуславка

Також про значні успіхи ЗСУ повідомляється на південному напрямку. Звільнено від російських загарбників ще одне село на Херсонщині – Новопетрівку Високопільської селищної громади Бериславського району, а таков звільнено Давидів брод. Це стратегичний населений пункт, який дозволяє розділити рф-угрупування на півдні та залишити без ресурсів.

Серед російських пропагандистів вже почалася істерика про здачу Херсона

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