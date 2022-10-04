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Відразу шістьох російських спецпризначенців ліквідували ЗСУ при звільненні Лиману. ФОТО

Відразу шістьох російських спецпризначенців ліквідували ЗСУ при звільненні Лиману. ФОТО

Відразу шістьох спецназівців 3-ї бригади гру насмерть закидали квітами під час звільнення Лиману в Донецькій області.

Повідомлення про ліквідацію опублікувало співтовариство «Типовий Тольятті» у ВК, розповідає Телеграм-канал Інформаційний Спротив.

У коментарях користувачі звинувачують у смерті спецназівців військове керівництво росії і «захоплюються» тим, що ліквідовані рашисти не здалися під тиском ЗСУ, а вирішили задвохсотися за путіна.

Агентство Телевидения Новости

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