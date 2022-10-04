Президент вирішить, чи дозволяти студентам іноземних вишів їхати на навчання

Електронна петиція з проханням дозволити виїзд за межі України чоловікам, які навчаються за кордоном, зібрала необхідні для обов’язкового розгляду президентом України Володимиром Зеленським 25 тис. підписів. Про це свідчить інформація на сторінці петиції на офіційному сайті глави держави.“Прошу офіційно надати дозвіл на перетин державного кордону студентам-чоловікам (18–60 років), які навчаються у закордонних навчальних закладах за програмами бакалавра, магістратури або аспірантури”, – пише автор петиції Тарас Сивуха.

У документі уточнюють, що йдеться про студентів, які поступили як до 24 лютого 2022 року, так і після цієї дати.

Автор петиції вказує, що йому відомо про зловживання, внаслідок яких багато чоловіків, вдавшись до корупції і шахрайства, виїхали з України під виглядом студентів.

“Проте державні служби України відповідають на це відвертим свавіллям і порушенням чинних норм законодавства. На багатьох реальних студентів здійснюється психологічний тиск або їм відверто погрожують”, – стверджує він.

У петиції ідеться також про те, що на кордоні України нібито діють “негласні правила”, у зв’язку з якими у тих, хто намагається виїхати на навчання, вимагають, зокрема, низку додаткових документів.

“Так, воєнний стан передбачає обмеження деяких прав і свобод громадян, але точно не їхню повну відміну. Кожен має право на освіту та наукову або творчу самореалізацію в незалежності від віку або статевої приналежності громадянина… Ми не можемо бути європейцями з радянським менталітетом і способами врегулювання питань прав людини”, – резюмує авторка петиції.

Із 14 вересня за рішенням вищого військового керівництва з України заборонили виїзд чоловіків-студентів, які навчаються в іноземних вишах. Про це 22 вересня заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”. Він пояснив таке рішення великою кількістю спекуляцій і підроблень документів щодо навчання – приблизно 600 виявлених випадків за липень-серпень.

Агентство Телевидения Новости