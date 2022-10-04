Баварія та Холодна гора знову зі світлом

Енергетики спільно з працівниками комунальних служб оперативно усунули наслідки нічних обстрілів Новобаварського та Холодногірського районів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, після кількох днів затишшя Харків знову обстріляли. Учора пізно ввечері під ударом опинилися інфраструктурний та промисловий об’єкти.

«Частина одного з районів міста залишилася без електроенергії – російські агресори влучили в трансформаторну підстанцію. Разом з нашими службами енергетики працювали майже всю ніч, щоби дати світло. Нам це вдалося, і сьогодні житло повністю забезпечене електроенергією», – повідомив Ігор Терехов.

Але, незважаючи на цілеспрямоване знищення критичної інфраструктури, у Харкові продовжують готуватися до опалювального сезону.

«На жаль, не все залежить від наших комунальних служб. Я так говорю, бо бачу, наскільки цинічно агресор обстрілює об’єкти критичної інфраструктури, а це – справжній геноцид української нації», – наголосив мер.

Агентство Телевидения Новости