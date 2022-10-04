На засіданні Комітету ООН розглянуть Генплан відновлення Харкова

Комітет Європейської комісії ООН з питань розвитку міст, містобудування та житлового господарства на 83-й сесії розгляне Генплан розвитку Харкова та питання відновлення українського міста.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міської ради.

За словами мера Ігоря Терехова, до роботи над Генпланом залучили міжнародних фахівців, зокрема й британських архітекторів на чолі з Норманом Фостером. Очікується, що Фостер також візьме участь у засіданні Комітету.

У Генплані відображено житлову та громадську забудову, будівництво торгових та адміністративних будівель.

“Ми залучили групу українських та харківських архітекторів. У Генеральному плані буде чітко розписано передусім новий підхід до економіки міста Харкова. Ми створимо індустріальні парки, IT-кластери для того, щоб Харків був самодостатнім, сильним та незалежним в економічному плані містом, таким, яким він був до війни”, – прокоментував документ очільник Харкова.

За повідомленням Харківської міськради, засідання 83-ї сесії Комітету ООН триває з 3 по 7 жовтня у Сан-Марино.

Агентство Телевидения Новости