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Троє поранених цивільних за добу на Харківщині

Троє поранених цивільних за добу на Харківщині

Минулої доби російські окупанти продовжили обстрілювати населені пункти Харківщини, що розташовані недалеко від державного кордону з рф та лінією зіткнення.

Зокрема, ворог обстріляв райони населених пунктів: Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь, повідомив Олег Синєгубов

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Чугуївському районі з пораненнями госпіталізовано 75-річну жінку та 41-річного чоловіка. В Куп’янському районі госпіталізовано 59-річну поранену жінку.

В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 408 вибухонебезпечних пристроїв.

На лінії зіткнення ворог здійснив спробу піти в наступ в районі населеного пункту Стрілеча Харківського району. Отримавши вогонь у відповідь, відступив з втратами.

Агентство Телевидения Новости

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