Масове застосування дронів-камікадзе проти цивільних: вночі роботи атакували Білу Церкву

Внаслідок подвійної нічної атаки російських військ на Білу Церкву у Київській області дронами-камікадзе типу Shahed-136 було шість влучань та вибухів, відомо про одного постраждалого. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у середу, 5 жовтня, у Telegram, пише УНН.

“Вночі ворог наніс удари дронами-камікадзе типу Shahed-136 по Білій Церкві. Усього 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура”, – повідомив Кулеба.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі продовжується, повідомив голова ОВА.

Він закликав жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.

Попри те, що російські окупанти почали здійснювати атаки на українські міста іранськими безпілотниками, в МЗС Ірану продовжують заперечувати, що передавали РФ свої БПЛА.

З такою заявою виступи речник іранського МЗС Насер Канані.

“Ісламська Республіка Іран вважає опубліковану інформацію про доставку іранських дронів до Росії для використання в українському конфлікті необґрунтованою й не підтверджує ці дані”, – зауважив він.

За словами Канані, Іран щодо російсько-української війни займає “тверду позицію нейтралітету та невтручання”, про що вони заявляли з самого початку повномасштабного вторгнення РФ.

“Від самого початку конфлікту ми завжди заявляли про нашу принципову та чітку позицію активного нейтралітету та незгоди із війною, наголошуючи на необхідності досягнення політичного вирішення без насильства”, – сказав він.

Агентство Телевидения Новости