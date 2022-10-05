Затримано експоліціянта, який в Ізюмі «здавав» окупантам українських патріотів

Працівники ДБР у взаємодії з ГУНП в Харківській області затримали колишнього українського правоохоронця, який після окупації міста Ізюм «працевлаштувався» у так званій «народній міліції» окупантів.

Зрадник допомагав патрулювати захоплене місто та доповідав своїм кураторам про патріотично налаштованих українців, після чого загарбники починали перевірки цих людей, часто застосовуючи до них тортури.

Після звільнення Ізюму та втечі загарбників працівники ДБР встановили місцезнаходження експравоохоронця. Під час затримання він намагався втекти, але наступив на протипіхотну міну, яку встановили росіяни. Внаслідок підриву чоловік отримав травматичну ампутацію стопи.

Експравоохоронцю надано медичну допомогу та затримано.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому поліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нині йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Агентство Телевидения Новости