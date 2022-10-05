Стало відомо, який курс долара закладено у проект держбюджету на 2023 рік.

Про це повідомив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман.

До проекту держбюджету-2023 внесено технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар.

Банкір зазначив, що головним фактором, який впливає на курс валют, залишається ситуація на фронті. Також він зазначив, що Кабмін розраховує на міжнародну допомогу у вигляді запозичень.

“США вже заявили, що щомісяця до кінця війни вони готові нам виділяти 1,5 мільярда доларів. Також є запит до наших європейських партнерів, які обіцяють таку суму. Також тривають переговори щодо нової програми співпраці з МВФ”, – нагадав Фурман. .

Агентство Телевидения Новости