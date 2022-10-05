Посли ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ

Через повномасштабне вторгнення в Україну посли ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії, що передбачає план запровадження стелі цін на нафту, повідомляють у середу Politico та ВВС із посиланням на європейських дипломатів.

За їхніми словами, очікується, що підсумкову версію документа буде схвалено у середу впродовж дня.

Politico зазначає, що «в рамках нинішнього пакету буде узгоджено правову основу для введення стелі цін». Таку стелю нещодавно пропонували запровадити країни G7. Зазначається, що рішення про фактичну ціну або ціновий діапазон майбутнього обмеження поки що не ухвалили.

Крім того, за інформацією видання, «пакет заходів також спрямований на те, щоб завдати удару по російській сталеливарній промисловості». Йдеться також і про індивідуальні санкції. Крім того, як очікується, після затвердження нового пакету санкцій громадянам країн ЄС буде заборонено входити до складу керівництва органів російських держкомпаній.

Агентство Телевидения Новости