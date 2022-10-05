Мурашов не буде директором Запорізької АЕС: МАГАТЕ повідомило, де він зараз

Після звільнення з полону гендиректор ЗАЕС повернувся до сім’ї і втратив роботу

Генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов, якого викрадали російські окупанти, не працюватиме на ЗАЕС. Хто замінить його на посаді, поки що невідомо.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

МАГАТЕ повідомило про місце перебування звільненого з російського полону Ігоря Мурашова.

Зараз він перебуває удома, зі своєю сім’єю.

У агентстві зауважили, що Мурашов не продовжуватиме роботу на посаді генерального директора Запорізької АЕС.

“Хто його замінить, невідомо”, — зазначила пресслужба МАГАТЕ.

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі цього тижня має приїхати до Києва, а потім до москви.

Метою візиту є консультації щодо якнайшвидшого впровадження захисної зони навколо Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, 30 вересня російські загарбники викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Росіяни відвезли його у невідомому напрямку. Автомобіль зупинили, його самого затримали та із зав’язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Директор “Енергоатому” Петро Котін зажадав від російських військ, які контролюють ЗАЕС, та співробітників “Росатому” негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання службових обов’язків щодо підтримки безпечної експлуатації Запорізької АЕС.

Пізніше Міжнародне агентство з атомної енергії вимагало від влади росії пояснити затримання генерального директора Запорізької атомної електростанції. Його затримали росіяни дорогою від станції до Енергодара.

Росія роз’яснила Міжнародному агентству з атомної енергії, навіщо затримала Ігоря Мурашова. Його забрали нібито для допиту.

3 жовтня генеральний директор Запорізької атомної електростанції був звільнений

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