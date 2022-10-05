Через COVID-19 на Харківщині повертаються до маскового режиму

Чотири людини померли від ковіду на Харківщині за минулу добу. Такі дані наводить обласний лабцентр.

На початок осені захворюваність на COVID-19 в Україні щотижня збільшується приблизно на 40% (на Київщині – на 42%, на Кіровоградщині – на 180%, на Житомирщині – у 1,5 рази, на Харківщині – удвічі, зазначають в МОЗ

Недотримання протиепідемічних заходів може спричинити більше зростання випадків захворювання на COVID-19, ніж минулого року.

За добу в області виявлено 239 нових випадка, майже 3000 людей перебувають у лікарнях.

Через випадки захворювання на коронавірус Валківська громада запроваджує масковий режим

На засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянули питання щодо поточної епідеміологічної ситуації на території Валківської міської ради. Члени комісії ухвалили рішення про дотримання заходів з недопущення розповсюдження COVID-19, оскільки в громаді вже є зареєстровані випадки захворювання. Про це 5 жовтня повідомили у Валківській міській раді.

“З метою профілактики дотримуватись правил особистого захисту, особливо в закритих приміщеннях, на торговельних майданчиках, в аптечних пунктах, при зверненні за допомогою до медичних закладів, при користуванні громадським транспортом — використовувати можливість дистанціювання, а також використання масок, респіраторів, антисептиків”, — йдеться в офіційному рішенні комісії.

Також частина супермаркетів у Харкові вимагає від відвідувачів масок.

Агентство Телевидения Новости