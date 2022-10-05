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На Харківщині загинув вибухотехник, ще один – вкрай важкому стані

На Харківщині загинув вибухотехник, ще один – вкрай важкому стані

4 жовтня на Харківщині загинув начальник вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, підполковник Олександр Мамчур. Його колега, Олександр Ємець, тяжко травмований, за його життя борються лікарі, повідомляє Суспільне з посиланням пресслужбу Нацполіції області.

Олександр Мамчур служив в органах внутрішніх справ 14 років, сім з них — очолював вибухотехнічний колектив поліції Рівненщини.

Від початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну 36-річний чоловік брав участь у розмінуваннях населених пунктів Київської та Харківської областей. На його рахунку – тисячі знешкоджених боєприпасів та десятки кілометрів зачищеної території, — йдеться у повідомленні пресслужби.

Олександр Мамчур загинув на Харківщині, в результаті вибуху ворожого боєприпасу, уточнили у Нацполіції області.

Без батька залишився п’ятирічний син.

Агентство Телевидения Новости

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