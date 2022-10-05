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Перехоплення ГУР: окупант розповів про здачу позицій на Харківщині

Перехоплення ГУР: окупант розповів про здачу позицій на Харківщині

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило серію розмов російського окупанта зі своїм братом та дружиною.

За даними ГУР, у перехопленні мова йде про контрнаступ Збройних Сил України на Херсонському напрямку, обстріли з боку українського війська, а також нерівні арт-дуелі між ЗСУ та армією рф.

Зазначається, що окупантзі своїми рідними обговорював здачу позицій в Харківській області та частковий обстріл бєлгородської області, про яку дружина взагалі вперше чує.

Агентство Телевидения Новости

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