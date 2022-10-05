На Харківщині в окупації залишаються 77 населених пунктів: дані на 5 жовтня

На 5 жовтня у Харківській області в окупованими російською армією залишаються 77 населених пунктів в чотирьох громадах.

Це 4,4% від загальної кількості населених пунктів Харківської області, сказала Суспільне Харків речниця голови ОВА Олена Шаповал.

За даними обладміністрації, в окупації перебувають населені пункти Дворічанської, Куп’янської, Курилівської та Петропавлівської громад Куп’янського району.

Агентство Телевидения Новости