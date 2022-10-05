Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:23
Просмотров: 112

На Харківщині в окупації залишаються 77 населених пунктів: дані на 5 жовтня

На Харківщині в окупації залишаються 77 населених пунктів: дані на 5 жовтня

На 5 жовтня у Харківській області в окупованими російською армією залишаються 77 населених пунктів в чотирьох громадах.

Це 4,4% від загальної кількості населених пунктів Харківської області, сказала Суспільне Харків речниця голови ОВА Олена Шаповал.

За даними обладміністрації, в окупації перебувають населені пункти Дворічанської, Куп’янської, Курилівської та Петропавлівської громад Куп’янського району.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 