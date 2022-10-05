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Одна людина загинула, одна – в реанімації: наслідки обстрілу Вавчанська

Одна людина загинула, одна – в реанімації: наслідки обстрілу Вавчанська

4 жовтня близько 13:30 військовослужбовці рф вкотре здійснили обстріл цивільного населення деокупованого міста Вовчанськ, що розташовується поруч із кордоном рф.

Снаряди ворога влучили в багатоповерхівки у центральній частині міста. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення та знаходиться в реанімаційному відділені лікарні.

Працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП задокументували факт збройної агресії рф та зібрали речові докази.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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