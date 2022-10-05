В підвалі зруйнованого будинку під Ізюмом знайшли два тіла: обставини смерті встановлюються

Муміфіковані тіла двох чоловіків знайшли у підвальному приміщенні зруйнованого будинку у селі Кам’янка Ізюмського району.

Співробітники Ізюмського районного управління поліції здійснили огляд місця події.

Виявлені останки направлені для проведення судово-медичної експертизи. Спеціалісти встановлять причину смерті людей.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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