Що змінюється для українців з жовтня

Українців чекають зміни у виплаті субсидій, зростання мінімальної заробітної плати та пенсій, компенсації за прихисток переселенців.

Субсидіями наразі буде опікуватися Пенсійний фонд України

З 1 жовтня субсидії та пільги, призначені органами соціального захисту населення, виплачуватиме Пенсійний фонд, а з 1 грудня він також і призначатиме субсидії. Це спростить оформлення субсидій для переселенців.

Перерахунок субсидій із 1 жовтня проведуть автоматично, не потрібно доносити ніяких документів. Громадяни, які виїхали за кордон через війну, зможуть отримувати субсидії на своє житло в Україні у період воєнного стану та двох місяців після його припинення або скасування.

Також з жовтня субсидії нараховуватимуть безробітним, без урахування доходу. Для тих, хто втратив централізоване опалення, збільшать норму споживання електроенергії.

При цьому при розрахунку субсидії не враховуватимуть:

– допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

– компенсацію для покриття понесених витрат, пов’язаних з розміщенням в своєму житловому приміщенні внутрішньо переміщених осіб за програмою «Прихисток».

Виплати за внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зростуть майже вдвічі

Власники житла, які прихистили внутрішніх переселенців у себе вдома, будуть отримувати вдвічі більше коштів. Раніше отримували по 450 грн за місяць, з жовтня – 900 грн. Компенсацію збільшили у зв’язку з наближенням опалювального сезону.

Також Мінсоцполітики ввело в усіх областях єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІСС). Це має спростити та пришвидшити отримання послуг, адже інформація про нарахування та виплати буде централізована.

Завдяки нововведенню українці зі статусом внутрішньо переміщеної особи зможуть незалежно від місця реєстрації звернутися до регіонального управління соцзахисту, щоб:

– змінити в довідці внутрішньо переміщеної особи (ВПО) неактуальне місце проживання;

– виправити помилкові або некоректні дані в заяві на отримання довідки ВПО;

– з’ясувати та усунути причину затримки допомоги на проживання.

Старт програми «доступна іпотека» під 3%

З жовтня стартує програма «Доступна іпотека», за допомогою якої українці зможуть отримати іпотечний кредит всього під 3% річних на 20 років. Мінімальний початковий внесок – 20% від вартості житла. Скористатися програмою зможуть науковці, військові, медики та правоохоронці. Подати заявку можна буде через застосунок «Дія».

З 2023 року стартує програма для решти українців зі ставкою 7% річних.

Придбати житло можна площею до 52,5 кв. м на одну людину плюс 21 кв. м на кожного члена сім’ї. Нерухомість за програмою кредитування можна буде як на вторинному, так і на первинному ринку. Якщо йдеться про обласний центр, то квартира має бути в будинку, що знаходиться в експлуатації не більше 10 років. Вартість квартири не повинна перевищувати визначену оцінником або співробітником банку.

Митний безвіз з Євросоюзом

З 1 жовтня запрацював «митний безвіз» з країнами ЄС. Це допоможе зменшити бюрократію на митницях і спростить перевезення товарів, а також допоможе запобігти корупції та зекономити час проходження митного контролю.

Тож, відповідно до «митного безвізу», для доставки вантажів з однієї країни в іншу подається єдиний транзитний документ: від митниці відправлення до митниці призначення. Це прискорює проходження митних формальностей на кордоні та зменшує відповідні витрати для підприємств.

Мораторій на комунальні тарифи

В Україні до кінця воєнного стану діятиме мораторій на підвищення тарифів, тобто тарифи на розподіл (доставку) газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), а також постачання гарячої води не підвищуватимуть протягом цього терміну.

Тариф на газ з 1 жовтня зміниться лише для тих споживачів, які відмовились від річного фіксованого тарифу на користь змінного місячного. Відтак всі ті, хто залишився без газопостачальника потрапляють до постачальника останньої надії (ПОН), роль якого в Україні виконує «Нафтогаз».

Військовий облік для жінок на добровільних засадах

З 1 жовтня українки мали ставати на військовий облік, однак дію Закону відтерміновано на рік, до 1 жовтня 2023 року. Постановка на облік відбуватиметься виключно на добровільних засадах, окрім жінок, які мають спеціальність чи професію, споріднену до медичної діяльності. Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з немає.

Осіннього призову не буде

Президент України Володимир Зеленський скасував осінній призов, адже в Україні триває загальна мобілізація.

Як зміниться мінімальна зарплата

Мінімальна заробітна плата збільшилась до 6700 грн на місяць, а погодинна зарплата – до 40 грн 46 коп. А разом з нею – всі пов’язані з «мінімалкою» виплати: розмір допомоги по вагітності, лікарняні та декретні, єдиний соціальний внесок та штрафи за порушення трудового законодавства.

При цьому розмір прожиткового мінімуму в жовтні не зміниться і складе, як і раніше, 2600 грн.

Як зміняться пенсії

Мінімальна пенсія становитиме 2680 гривень на місяць у пенсіонерів, які досягли віку 65 років і більше та які мають страховий стаж не менше 35 років для чоловіків, не менше 30 років для жінок.

Також з жовтня пенсіонери, яким виповнилося 70-75 років, отримуватимуть щомісячну надбавку в розмірі 300 грн, якщо пенсія не перевищує 10340 гривень. Вона встановлюється незалежно від виду пенсії, закону, згідно з яким призначена пенсія, від тривалості страхового стажу та від факту роботи.

А для пенсіонерів, яким виповнилося 70 років, встановлюється мінімальна пенсія на рівні 3 тис. грн за наявності повного страхового стажу або пропорційно набутому страховому стажу. Тим особам, у кого розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 3 тис. грн, встановлюватиметься доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає.

Але якщо немає необхідного стажу: пенсіонерам віком від 70 до 80 років встановлять мінімальну виплату у розмірі – 2500 грн; пенсіонерам віком від 80 років – 2600 грн.

Зростуть і мінімальні розміри «військових» пенсій по інвалідності. Зокрема, мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни в залежності від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4 396 грн до 6 532,50 грн. Для інших – в залежності від групи інвалідності та звання – від 4 186 грн до 5 986,50 грн.

Як і в минулі роки переходимо на ближнє світло фар

З 1 жовтня за межами населених пунктів водії будуть зобов’язані вмикати денні ходові вогні, або ближнє світло фар під час руху навіть вдень. Штрафу за не ввімкнені фари не буде – лише попередження.

Агентство Телевидения Новости