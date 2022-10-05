Справжнє бабине літо: у четвер в Україні очікується потепління

Опадів 6 жовтня в Україні не очікується.

У четвер, 6 жовтня, в Україні помітно потеплішає. Особливо сильно підвищення температури відчують жителі західних і північних областей, де стовпчики термометрів покажуть +16°…+21°. Опадів не буде, натомість у більшості областей очікується невелика хмарність, а жителів північних обалстей порадує ясна і безхмарна погода.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

У Харкові очікується невелика хмарність, температура вночі +7°, вдень +15°.

У Києві завтра буде ясно і безхмарно. Температура повітря вночі +9°, вдень +19°.

У Львові в четвер буде хмарно з проясненнями. Вночі +8°, вдень +19°.

В Івано-Франківську буде хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +21°.

У Херсоні в четвер вночі +8°, вдень +18°, невелика хмарність.

У Дніпрі температура вночі буде +9°, вдень +17°, невелика хмарність.

Народні прикмети на 6 жовтня

6 жовтня – Інокентія. Якщо у цей день випаде перший сніг, то скоро зима. 6 жовтня мало грибів й багато горіхів – чекай суворої зими.

Агентство Телевидения Новости