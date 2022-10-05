На Харківщині ледь не щодня затримують російських військових

З перших днів війни після звільнення населених пунктів Харківської області поліцією встановлено мережу блокпостів. За добу кількість затриманих потенційних колаборантів могла сягати 40 осіб, які передані для подальшого відпрацювання до органів Служби безпеки України.

Ледь не щодня виявляють російських військових, які загубилися у місцевих лісах, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін. Через голод вони виходять до населених пунктів, де їх затримують фахівці МВС. І, дотримуючись вимог Женевських конвенцій, поповнюють обмінний фонд.

Агентство Телевидения Новости