путін доручив передати Запорізьку АЕС під управління росії

Президент рф путін підписав «указ» про передачу Запорізької АЕС під управління росії. Про це повідомляють росЗМІ.

«Уряду російської федерації: забезпечити прийняття у федеральну власність об’єктів використання Запорізької атомної електростанції та іншого майна, потрібного для здійснення його діяльності; вжити заходів для створення федерального державного унітарного підприємства «Запорізька АЕС», – ідеться в «указі».

«Росенергоатом» повідомив, що компанію з експлуатації Запорізької АЕС очолив колишній головний інженер Балаківської АЕС Олег Романенко, всі співробітники станції найближчим часом будуть працевлаштовані в штат нової експлуатуючої організації.

Агентство Телевидения Новости