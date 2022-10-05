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путін доручив передати Запорізьку АЕС під управління росії

путін доручив передати Запорізьку АЕС під управління росії

Президент рф путін підписав «указ» про передачу Запорізької АЕС під управління росії. Про це повідомляють росЗМІ.

«Уряду російської федерації: забезпечити прийняття у федеральну власність об’єктів використання Запорізької атомної електростанції та іншого майна, потрібного для здійснення його діяльності; вжити заходів для створення федерального державного унітарного підприємства «Запорізька АЕС», – ідеться в «указі».

«Росенергоатом» повідомив, що компанію з експлуатації Запорізької АЕС очолив колишній головний інженер Балаківської АЕС Олег Романенко, всі співробітники станції найближчим часом будуть працевлаштовані в штат нової експлуатуючої організації.

Агентство Телевидения Новости

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