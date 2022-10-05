Більш ніж 400 боєприпасів та мін знищено на Харківщині за добу

Очищення харківської землі від ворожого вибухонебезпечного «сміття» продовжується. Піротехніки за добу знищили 408 боєприпасів та мін

Протягом 4 жовтня піротехнічними підрозділами #ДСНС проводились роботи з очищення території деокупованих населених пунктів, забрудненої ворожими боєприпасами, мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. До виконання даних робіт залучалося 26 піротехнічних розрахунків ДСНС: 134 піротехніка та 51 одинця спеціальної техніки. Всього було вилучено та знешкоджено 408 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Першочерговою задачею гуманітарного розмінування є очищення об’єктів критичної інфраструктури, водо-, газо-, тепло-, електро- мереж для їх відновлення та безпечного функціонування. Минулого дня обстежено та очищено від ВНП понад 11 га території звільнених населених пунктів, близько 16 км ліній електропередач та 11 км газопроводів.

Загалом з 8 вересня по 04 жовтня на деокупованій території Харківщини обстежено 786 га місцевості, 143 км автомобільних доріг, 75 км ЛЕП, 33 км залізничних колій та 84 км газопроводів, виявлено та знешкоджено 15919 одиниць ВНП.

Агентство Телевидения Новости